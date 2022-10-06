Eşine yardıma gitti usta oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Zeynep Akman, 15 yıldır eşinin işlettiği ekmek fırınında usta olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyor. Haftanın 6 günü fırında çalışarak eşine destek olan Zeynep usta, bir gününü ise ev işlerine ayırıyor.

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Akman (39) boş zamanlarında eşine yardım için gittiği fırında ekmek yapmayı öğrenip usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman, 15 yıldır 'Aile Pide Fırını" adını verdikleri işletmede çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

"Eşime yardım ederken usta oldum"

Fırıncılık yapan eşine yardım etmek için yaptığı ziyaretler sırasında ekmek yapmayı öğrendiğini kaydeden Zeynep Akman, "Çocuklarımla fırına gelip giderken ekmek yapmayı öğrendim. Önce tezgahta başladım, sonra hamura geçtim derken usta olup çıktım. Hem ev işleri hem iş bayağı yorucu oluyor ama 15 yıldır bu şekilde çalışıyorum" dedi.

"Bayanların ilgisi çok fazla"

Mahalle sakinlerinin olumlu tepkiler verdiğini belirterek özellikle bayanların ilgisinin fazla olduğunu aktaran Akman, "Haftada bir gün izin kullanıyorum. İzin günümü de ev işlerine ayırıyorum. Ev işlerini toparladıktan sonra tekrar işime dönüyorum. Hamur kesme ve tırnak işi en rahat olan aşama, en zor bölüm ise ocak kısmı. Çünkü yemeklerin yanma riski var, bayağı zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"Önce yadırgandı, sonra herkes alıştı"

32 yıldır fırıncılık yaptığını ifade eden Zeynep Akman'ın eşi Ferhat Akman ise, "1990 yılından bu yana fırıncılık mesleğini yapıyorum. Son 15 yıldır ise eşimle birlikte çalışıyoruz. Fırınımızın ismi 'Aile Pide Fırını' olduğu için eşim ve ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. İşçi sorunumuz olmuyor. Eşimin fırında çalışması ilk zamanlarda yadırgansa da zamanla olumlu tepkiler aldık. Özellikle bayanlar çok rahat gidip gelebiliyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA