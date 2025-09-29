Eşine Şiddet Uygulayan Adamdan Diğer Erkelere Tavsiye: 'Kesinlikle Yapmasınlar'

Adana'da eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma alan bir kişi erkeklere seslenerek, "Şiddet uygulayan biri olarak tavsiyem kesinlikle yapmasınlar" dedi.

Ramazan Çam (38) bundan 15 yıl önce K.Ç. (38) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Ancak Çam eşine şiddet uyguladığı için K.Ç. ayrılmak istedi. K.Ç. şiddet gördüğü için eşine 4 kez de uzaklaştırma aldırıp, İstanbul'dan memleketi Adana'ya geldi. Bunun üzerine Çam da eşinin arkasından Adana'ya geldi. Ağustos 2024 yılında boşanma davası açıldı ancak boşanma bir türlü gerçekleşmedi. 4 kez uzaklaştırma alan Ramazan Çam, uzaklaştırmayı ihlal ettiği için cezaevine girip çıktı. Oto tamirciliği yapan Çam, eşini çok sevdiğini, ayrılmak istemediğini belirterek, "Kendi hataları var. Kendisi ne olduğunu çok iyi biliyor. Sadece o nedenle şiddet uyguladım. Ben burada şiddet uygulamadım. Sadece İstanbul'da dövdüm. 4 ay uzaklaştırma aldım. Her yanına gittiğimde hapis cezası çıkıyor. Ben eşimle nasıl görüşeceğim? Boşanma davasını eşim açtı. Ben eşimi çok seviyorum. Yuvamı kurtarmak istiyorum. Ben eşime sırılsıklam aşığım. Ben onsuz yapamam artık" dedi.

"Şiddet uyguladığım için pişmanım"

Eşine şiddet uyguladığı için çok pişman olduğunu anlatan Çam, "Bundan sonra kesinlikle şiddet uygulamayacağım. Şiddet uygulayan biri olarak diğer erkeklere tavsiyem kesinlikle yapmasınlar. Geçtiğimiz bayramda 3 gün cezaevinde kaldım. Cezaevine gireceğimi bilsem de yaklaşmak zorundayım. Çünkü eşimi ben çok seviyorum. Ama o beni istemiyor" diye konuştu. - ADANA