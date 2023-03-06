Eşi ve 1 evladını depremde kaybetti, kendisinin de sol kolu kesildi

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybederek kurtulan afetzedeler, protezlerine kavuşmayı bekliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Elma, uzuvlarını kaybeden depremzedelerin çoğunun proteze uygun olduklarını söyledi. Hatay'da eşi ve 1 evladı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden, kendisi de sol kolunu kaybederek kurtulan kadın, protez koluna kavuşmayı bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde on binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu yaralı afetzedelerin bir kısmı uzuvlarını kaybetti.

47 yaşındaki 4 çocuk annesi Esma Albayrak da Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 600 Konutlar sitesinde depreme yakalandı. Albayrak'ın eşi Ahmet (50) ve oğlu Cuma (19) enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, Elif (17), Zeynep (14) ve Nurullah (15) isimli 3 çocuğuyla kendisi yaralı olarak kurtuldu. 2 kızı ayakta tedavi edilirken, Albayrak'ın sol eli devrilen bloğun altında kaldı. Oğlu Nurullah'ın ise ayakları duvar altında kalarak kırıldı.

İki gün Hatay'daki bir hastanede kalan anne ile oğlu Medline Adana Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesinde tedavi altına alınan Esma Albayrak'ın sol kolu dirsek altından kesildi, oğlunun ise ayaklarına tedavinin ardından ilerleyen günlerde platin takılacağı öğrenildi.

Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Elma, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Elma, sağlık çalışanlarının depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştığını söyleyerek, "En çok çalışan bölümler maalesef ortopedi oldu. Özellikle deprem anında hastaların yatış durumuna bağlı olarak üzerlerine kolonlar, betonlar veya eşyalar düştü. Hastaların uzuvları uzun saatler enkazın altında kaldı. Bu uzuvların enkazın altında kalması kan dolaşımını kötü şekilde etkiliyor, dokuların kan dolaşımı bozuluyor" diye konuştu.

"Uzun süre enkaz altında kalanların uzuvları kurtarılamıyor"

Dokulardaki kan dolaşımı bozukluğu nedeniyle uzuv kayıplarının da olduğunun altını çizen Dr. Elma, "Hastanemize başvuran onlarca hastamızı ameliyat ettik. Birçoğunu kurtardık fakat çok uzun süre enkaz altında kalan hastalarımızda kurtaramadığımız uzuvlarımız oldu. Burada da Esma hanımın eli blok altında kalmıştı. Bize geldiğinde eli yoktu. Çok kirli bir yaralanmaydı. Kolunu temizleyerek ona yeni bir kol oluşturmaya çalıştık" dedi.

"Protez hastanın hayatını kolaylaştırabilir"

Uzuvlarını kaybeden depremzedelerin proteze ihtiyacı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tarık Elma, "Protez uzuv kaybı olan hastalarda uyguladığımız bir metot. Protez, hastanın hayatını kolaylaştırabilir. Fakat elde kullanılan protezler ayakta kullanılanlar kadar başarılı olamıyor. Kullanımı biraz daha zor oluyor. Ancak biz ilerleyen dönemlerde bu hastalarımızın tamamına protezlerini yapıp, hayatlarına daha rahat bir şekilde adapte olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Eşimi ve 1 oğlumu kaybettim"

Deprem gecesini anlatan Esma Albayrak ise, "Benim vücudumun yarısı enkazın dışındaydı. Kendi imkanlarımla çıktım ama elim yoktu. Çocuklarımın sesleri arkamdaydı, yardım istemeye gittim ama kimse kimseye yardım edemiyordu. Eşimi ve 1 oğlumu kaybettim. 2 gün sonra buraya geldim. Buradaki insanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Albayrak, çalışmak ve çocuklarına bakmak için proteze ihtiyacı olduğunu söyledi. - ADANA