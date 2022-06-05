Eshot'a 'En Yeşil Ofis' Ödülü - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, beş yıldır uyguladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile öne çıktı. Farklı sektörlerde 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veren enVision firmasının kağıt tasarrufunu ölçtüğü araştırmada üst sıralarda yer alan ESHOT'a, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "En Yeşil Ofis" ödülü verildi.

ESHOT Genel Müdürlüğü dört yıldır uyguladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ödüle layık görüldü. Farklı sektörlerde 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veren enVision firmasının kağıt tasarrufunu ölçtüğü araştırmada ESHOT üst sıralarda yer aldı.

Toplam 907 ağacın kesilmesini önleyecek kadar kağıt tasarrufu yaptığı belirlenen ESHOT'a, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, "En Yeşil Ofis" ödülü takdim edildi. ESHOT'un çevre etki değerlendirme raporunda, sistem sayesinde 4,5 milyon litre su kullanımının önüne geçildiği, 256 ton karbon emisyonu ile 18 ton katı atık oluşumunun engellendiği ve toplam 7,5 milyon adet kağıdın çöpe atılmasının da önlendiği belirtildi.

EBYS kullanmaya başladıktan sonra iş süreçlerini en verimli şekilde planladıklarını vurgulayan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını kaydetti. Bey, "Bu sistem sayesinde evrakla yürütülen iş süreçleri otomatik hale geldi. Karar verme süreçleri hızlandı. İşlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı, personel hataları ortadan kalktı. Kurum içi iletişim çok daha etkin bir yapıya kavuştu. Çevreye katkımız ve kağıt tüketimini en aza indirmekle sağladığımız maliyet avantajı da diğer önemli artılar oldu" dedi.

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu oluşturarak örnek olan ESHOT Genel Müdürlüğü, güneş enerjisi santrali (GES) ve güneş enerjili durak yatırımları ile de çevre sağlığına karşı azami hassasiyet gösteriyor. ESHOT Gediz Garaj ve Atölye tesislerinin çatılarında hayata geçirilen 10 bin metrekarelik GES sayesinde, bugüne dek yaklaşık 5 milyon TL'lik tasarruf sağlandı. Üretilen elektrik enerjisi ile 20 adet elektrikli otobüsün tamamı şarj ediliyor. Artan yüzde 32'lik enerji ise atölye ihtiyaçlarında kullanılıyor.

Elektrikli otobüslerin kullanımı sayesinde tasarruf edilen akaryakıt miktarı, 2 Haziran 2022 tarihi itibariyle 2 milyon 130 bin 979 litreyi buldu. Hem GES hem de elektrikli otobüsler sayesinde Nisan 2017'den bugüne dek salımı engellenen karbondioksit miktarı 8 bin 500 tonu geçti. Tüm bu zehirli salımı "yalnızca bir günde" filtreleyebilmek için gereken ağaç sayısı ise yaklaşık 214 bin.

ESHOT'un, Karşıyaka Ataşehir ve Buca Adatepe garajlarının çatılarına da GES kurulumuna ilişkin çalışmaları sürüyor. Bu yatırımların da hayata geçmesiyle ESHOT'un tamamında ihtiyaç duyulan yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 62'si güneşten sağlanacak. Öte yandan halen kent genelindeki 65 adet kapalı durağın enerjisi de güneşten elde ediliyor. Bu sayının 225'e yükseltilmesi yolundaki çalışmalar da devam ediyor.

ANKA / Yerel