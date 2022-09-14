Esgin'den muhalefete cevap: 'Depreme dayanıksız hiçbir okulda eğitim vermedik, vermeyeceğiz'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, depremsellik sorunu sebebiyle yıkılan binaların yapılmadığı iddiasını yalanladı. Esgin, "Depreme dayanıksız hiçbir okulda eğitim vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada 2022-2023 yılı eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte depremsellik analizi sorunlu binaların yıkılıp yapılmadığı iddialarını yalanlayan Esgin, şunları söyledi:

"Nasıl ki depremsellik analizi kötü olan hiçbir hastanede sağlık hizmeti vermediysek, bütün hastanelerimizi modernize ettiysek, yeni ve devasa sağlık yatırımları gerçekleştirdiysek, eğitim yatırımlarımıza da aynı duyarlılığı gösterdik. Bursa çapında başlattığımız seferberlikle depreme dayanıksız olan 36 okulumuzu derhal yıktık. Bunların tamamının ihalesini gerçekleştirdik. 10 okulumuzu eğitim-öğretime açtık. Diğer okullarımızın inşaat ve yapım süreçleri devam etmekte olup, sürecimiz sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan deprem tahkikleri sonucu ilimizde 121 binamızın da güçlendirme ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. İvedilikle binalarımızın güçlendirme projeleri hazırlanarak bakanlığımızdan bütçeleri temin edilmiş ve güçlendirme çalışmaları başlamıştır. Bu okullarımızın 107 tanesinin güçlendirme işlemleri bitirilmiş ve okullarımız eğitim öğretime başlamıştır. Geri kalan binalarımızın tamamı ihale edilmiş bu eğitim öğretim yılında tamamlanacaktır."

Bursa çapında okullardaki yapım ve güçlendirme çalışmaları devam ederken, muhalefetin yapılanları takdir etmek yerine ters algı ve şov siyasetlerine hiç usanmadan devam ettiğini belirten Esgin, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Bursa'mızın 17 ilçesindeki okullarımızda çalışmalar yapılıyor. Örneğin Mustafakemalpaşa ilçemizde Anadolu Lisesi A ve B Blokları ile Yalıntaş Ortaokulu B Blok yıkılmış ve inşaatları hızla devam etmektedir. Yine Mustafakemalpaşa'da güçlendirme ihtiyacı olan 11 okul binasının 7 tanesi (Halk Eğitim A ve B Blok, Lalaşahin MTAL, Mesleki Eğitim Merkezi, Sedat Karan Anadolu Lisesi ve Yunus Emre İlkokulu A ve B Bloklar) tamamlanmış ve eğitim öğretime devam etmektedir. Bu yaz döneminde bütçeleri temin edilerek ihalesi gerçekleştirilen 4 okulumuzun; Balibey Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İbn-i Sina Özel Eğitim Okulu ve Öğretmen Davut İlkokulu 4 derslik ilave edilerek güçlendirme işlemlerine başlanmıştır" dedi.

Muhalefetin 40 kişilik sınıflarda eğitim verildiği iddiasına da yanıt veren Esgin, "Bursa'da toplam bin 946 okulda, 24 bin 381 derslikte, 41 bin 638 kişilik öğretmen kadrosuyla, derslik başına düşen ilk ve orta okullarda 23, liselerde 32, mesleki ve teknik eğitimde 25 öğrenci ortalamasıyla eğitim ve öğretim verilmektedir" diye konuştu. - BURSA