Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Eserlerini depremzedeler için sergilediler

Yerel Haberler

Eserlerini depremzedeler için sergilediler Kütahya'da görsel sanatlar öğretmenleri, eserlerini depremzedeler yararına sergiledi.

Eserlerini depremzedeler için sergilediler

KÜTAHYA - Kütahya'da görsel sanatlar öğretmenleri, eserlerini depremzedeler yararına sergiledi.

Kütahya'da görev yapan öğretmenler, 'Yaraları birlikte, sanatla saralım' adlı sergide 47 eser yer aldı ve elde edilen gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Serginin açılışı Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Günay, açılışın ardından sergiye gezerek eserleri inceledi, öğretmenlere teşekkür etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Melek Yerli, "Güzel bir hayır sergisi. İnşallah hayırlı vesile olur. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir böyle bir organizasyonun içinde olmak güzel. Sergide benim de 13 tane sulu boya eserim var" dedi.

Bir hafta süreyle açık olacak olan serginin gelirinin tamamı depremzedelere ulaştırılacak.

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title