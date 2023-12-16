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Esenyurtlular Kardeşlik Halayında Buluştu

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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Esenyurtlular kardeşlik halayında buluştu. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ikinci gününde sahne alan Maral, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Esenyurtlular kardeşlik halayında buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, kardeşlik halaylarına sahne oldu. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ikinci gününde sahne alan Maral, seslendirdiği türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı Esenyurt Belediyesi'nin ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Gecesi'nde bölgenin sevilen sanatçısı Maral sahne aldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Maral'ın seslendirdiği türküler birlik ve beraberlik coşkusunu pekiştirdi. Festival kapsamında kardeşlik halayında buluşan Esenyurtlular renkli anlar yaşadı.

"Çok güzel bir festivaldi"

Konser sonrasında duygu ve düşüncelerini ifade eden Maral, "Kardeş türküler, kardeş şarkılar, kardeş halaylar anlamında inanılmaz güzel bir festivaldi. Bu konserden çok keyif duydum. Halayın da anlamı omuz omuza, kardeşçe, hep beraber coşkulu anlar yaratmak. Bugün, bu havayı hep beraber teneffüs ettik. İnanılmaz güzel bir konsere imza attık. Çok keyiflendim, çok güzeldi. Bunun için bütün emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. En çok da kıymetli Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ki bizi, bizim kültürümüzde olan kardeşlerimizle bir araya getirip bu köprüyü oluşturdu. Bunun yanı sıra her bölgeden insan geldi. Sayabileceğim o kadar çok kültür vardı ki, bu beni çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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