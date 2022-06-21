Esenyurtlular, Güne Spor ile Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, pandemiden sonra vatandaşları açık havada sabah sporu ile buluşturuyor. Temiz havada spor yapmak için bir araya gelen Esenyurtlular, hem stres atıyor hem de güne daha sağlıklı başlıyor.

Esenyurt Belediyesi, pandemiden sonra Gürbüz Süleymaoğlu Spor Merkezi'nde Esenyurtluları sabahın erken saatlerinden itibaren spor ile buluşturuyor. Temiz ve açık havada müzik eşliğinde yapılan egzersizler sayesinde vatandaşlar güne daha zinde ve sağlıklı başlıyor.

Yetişkinlere yönelik haftanın iki günü verilen egzersiz eğitimlerinde, yoga, pilates ve sabah sporu yapılıyor. Açık havada sabah sporu, Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan ve Şehitler Parkı'nda yaz boyu devam edecek.

"BÜTÜN ESENYURT HALKINI SABAH SPORUNA DAVET EDİYORUZ"

Sabah sporunun faydalarını sıralayan Esenyurt Belediyesi Fitness Eğitmeni Rabia Keskinoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyenin kendi bünyesindeki sabah sporları başlamıştır. Sabah sporu yapılan vücutta kan dolaşımı artar, oksijen alımı sağlanır. Fiziksel ve psikolojik olarak güne daha sağlıklı ve zinde başlarız. Esenyurt Belediyesi Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi'nde haftalık olarak grup derslerimiz mevcuttur. Bunların içerisinde Pazartesi ve Perşembe günleri bir saatlik yoga, Pazartesi ve Cuma günleri de pilates derslerimiz mevcuttur. Bunun dışında Salı ve Perşembe günleri de sabah sporlarımız olmaktadır. Bütün Esenyurt halkını sabah sporuna davet ediyoruz."

"SPOR, GÜNE ZİNDE BAŞLAMAMIZA SEBEP OLUYOR"

Sporun mutluluk verdiğini belirten Esenyurt Belediyesi Yoga Eğitmeni Canan Satıcıöz Sivaslı da "Burada üyelerimizle birlikte açık hava etkinlikleri yapıyoruz. Spor güne zinde başlamamıza sebep oluyor, mutluluk veriyor. Gün içindeki hareketsizlik zaten hayatımızda devam ederken sabaha böyle hareketli, dinamik bir şekilde başlamak tüm günü iyi geçirmemizi sağlıyor" dedi.

"BİR SENEDE 18 KİLO VERDİM"

Belediyenin spor faaliyetlerine katılarak bir senede 18 kilo verdiğini söyleyen Nursel Baygı, "Çok faydasını gördüm. Bir senede 18 kilo verdim. Evde durup zaman geçirmektense burada yeni arkadaşlar edinmek… O kadar farklı şeyler oldu ki burada! Çok memnunum. Sürekli gelmeyi düşünüyorum. Herkes kesinlikle katılsın" diyerek herkesi spora davet etti.

ANKA / Yerel