Esenyurtlular ESBİM ile kısa sürede iş buluyorİSTANBUL Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM)'nin mülakatlarına katılarak bir hafta gibi kısa bir sürede, kurumsal bir firmada istihdam edilen Recep Eşiyok, "ESBİM, gençlerin işsizliğine tamamen çare oluyor.

Esenyurtlular ESBİM ile kısa sürede iş buluyor

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM)'nin mülakatlarına katılarak bir hafta gibi kısa bir sürede, kurumsal bir firmada istihdam edilen Recep Eşiyok, "ESBİM, gençlerin işsizliğine tamamen çare oluyor. Diğer belediyeler de bunu örnek almalı" dedi.

Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bir yaşama daha dokundu. Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarının talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştiren ESBİM, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan görüşmelerde 230 kişiyi daha iş sahibi yaptı. İstihdam edilenlerden biri de Esenyurtlu Recep Eşiyok oldu. Eşiyok, ESBİM'in düzenlediği mülakatta bir hafta gibi kısa bir sürede iş bularak yeni işine başladı.

"ESBİM gençlerin işsizliğine çare oluyor"

ESBİM'in gençlerin işsizliğine tamamen çare olduğunu ifade eden Eşiyok şunları ekledi: "Bir hafta içerisinde kendime çok rahat bir şekilde ESBİM yoluyla bir iş buldum. Çok güzel duygular içerisindeyim. Diğer belediyeler de böyle bir düzenleme yaparak iş sorununa çözüm bulabilir." Mehmet Bozyer ise "Mutluyum, kurumsal bir firmada iş buldum. Buradan ESBİM ailesine ve Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

42 bin 500 kişi istihdam edildi

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca mülakat düzenlediklerini belirten Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, "İstihdam noktasında ESBİM olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Günde 12 mülakatımız oluyor. Bugün de öncü firmalarımızdan birinin mülakatını tamamladık. 3 yılda 42 bin 500 kişiye yakın bir istihdam sağladık" şeklinde konuştu.