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Esenyurtlu minikler kep atmanın heyecanını yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurtlu minikler kep atmanın heyecanını yaşadı

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim alan kreş öğrencilerine yıl sonu 'Kep Atma Töreni' düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim alan kreş öğrencilerine yıl sonu 'Kep Atma Töreni' düzenledi. İlk defa kep atmanın sevincini yaşayan minikler gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde eğitim alan Üçevler ve Turgut Özal Kreşlerindeki öğrenciler 'Kep Atma Töreni' ile mezun oldu. Patlatılan konfetiler eşliğinde ilk defa kep atmanın sevincini yaşayan minikler, çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince oynadı. Törene katılan Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir, mezun olan öğrencilere karnelerini vererek hepsini tebrik etti. Miniklerden Fahriye Benlioğlu ve Eymen Aras Orhanlı, İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okuyarak büyük alkış topladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi Turgut Özal Yerel Haberler

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