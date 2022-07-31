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Çocuklar kurulan parkurda birbirleriyle yarıştı

Çocuklar kurulan parkurda birbirleriyle yarıştı Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu.

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Çocuklar kurulan parkurda birbirleriyle yarıştı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklara yönelik "Survivor Parkuru" kurdu. Parkurdaki engellerden tek tek geçen çocuklar, hem kaslarını çalıştırdı hem de eğlendi.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, düzenlediği parkur etkinliği ile miniklere renkli anlar yaşattı. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki oyun ve etkinlik alanında kurulan Survivor Parkuru'nda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı. Okul öncesi yaş grubu çok sayıda Esenyurtlu minik, etkinliğin sonunda kupa ve madalyalarıyla hatıra pozu verdi.

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Okul Öncesi Öğretmeni Gözde Memiş, "Bu parkuru hazırlarken çocuklarımızın gelişimlerini göz önünde bulundurduk. Çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak için yaz döneminde buraya geldik. Burada çok eğlendiklerini düşünüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz" diyerek etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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