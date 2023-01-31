Esenyurt'un gururu Tekvandocu Yusuf Türkiye şampiyonu Yerel Haberler Esenyurt Belediyesi'nin yetiştirdiği özel sporcu Yusuf Yünaçtı, Para Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı. Esenyurt Belediyesi'nin yetiştirdiği özel sporcu Yusuf Yünaçtı, Para Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı. Tekvando hayatına Esenyurt Belediyesi'nin spor salonlarında başlayan özel sporcu Yusuf Yünaçtı, başarıdan başarıya koşuyor. Yusuf, Konya Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Para Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönerek ilçeye şampiyonluk sevinci yaşattı. Başarılı sporcu, daha önce aldığı Avrupa ikinciliğinin ardından Türkiye Şampiyonası'nda K-44 erkekler 70 kg.da yarıştığı rakiplerini geride bırakarak bir kez daha göğüsleri kabarttı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt Belediyesi Türkiye Yerel Haberler

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