Esenyurt Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 'Dünya Yaşlılar Günü' etkinliğinde, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, saz çalıp türküler söyleyerek gönüllerince eğlendi.

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği' düzenlendi. Esenyurt Belediyesi'nin Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte, merkeze üye olan yaşlılar tarafından bağlama çalındı, türküler söylendi, halaylar çekildi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek'in de katıldığı programda yaşlılara doğum günü sürprizi yapılırken, merkezde eğitim gören kursiyerlerin çocukları da onlara kitap okudu.

"YAŞLILARIMIZA LAYIK BİR KENT KÜLTÜRÜ YARATACAĞIZ"

Esenyurt'ta yaşlıların hak ettiği kent kültürünü yaratmak ve onların özgürce faydalanabileceği alanları artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, "Yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Merkezimizde hem yaşlılarımızın toplu halde doğum günlerini kutladık hem de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'mizde eğitim alan kadınlarımızın çocuklarını etkinliğe getirerek onlarla kaynaştırıp bugünlerini kutlamak istedik. Tabii yaşlılarımızın geçmişten gelen çok büyük tecrübeleri var. Bunları çocuklarımıza, gençlerimize aktarmalarını istiyoruz. Çocuklarımızı buraya getirerek o konuda da bir farkındalık yarattık. Yaşlılarımıza layık bir kent kültürü ve yaşam alanı yaratmak da biz yerel yönetimlerin görevi. Esenyurt özelinde onların özgürce faydalanabileceği alanları artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.