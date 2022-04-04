Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor - Haberler

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Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İBB ile ortak çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı çalışması tamamlanan Atatürk Mahallesi 2214. ve Piri Reis Mahallesi 2073. Sokak'ta yeni asfalt serimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise sokakların yenilenmesinden memnun olduklarını belirtti.

Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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