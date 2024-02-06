Esenyurt'ta Yol Kapatan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı

Esenyurt'ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslara toplam 13 bin 800 TL cezai işlem uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir grup, dün araçlarıyla konvoy halinde trafik akışını durdurup yol üzerinde araçlarından inerek eğlence yaptı. Diğer sürücülerin tepkilerine de aldırış etmeyen grup, bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren 4 araç sürücüsü tespit edildi. Şahıslara; "konvoy yapmak"tan 690'ar TL, "saygısızca araç kullanmak"tan 690'ar TL, "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak"tan 690'ar TL, "araçları hız sınırı altında sürmek"ten 690'ar TL, "yayaların taşıt yolu üzerinde zorunlu neden olmadan yürümesi"nden 690'ar TL olmak üzere toplam 13 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücüler O.Y., M.T., Ö.Y. ve A.K. hakkında "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL