Esenyurt'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Ramazan ayında da mama ve su desteğini sürdüren Esenyurt Belediyesi, hayvanların rutin kontrollerini de yaptı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Ramazan ayı boyunca belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakan ekipler, hayvanların rutin kontrollerini de sağladı. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel