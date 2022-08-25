Esenyurt'ta Şiddetli Yağışa Karşı Önlem

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sonrası, ilçedeki sel riski bulunan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Kemal Deniz Bozkurt, sabahın erken saatlerinde sahaya çıkarak sel riski bulunan taşıyan bölgelerde inceleme yaptı. Bozkurt, "Bölgede ciddi bir hasar yok. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Olası bir olumsuzluğa karşı tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde olası bir su baskınına karşı Esenyurt Belediyesi'nin arama-kurtarma araçları (ESAK) ile zabıta ve fen işleri ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede önlem aldı.