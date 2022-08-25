Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta Şiddetli Yağışa Karşı Önlem

Yerel Haberler

Esenyurt'ta Şiddetli Yağışa Karşı Önlem

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sonrası, ilçedeki sel riski bulunan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sonrası, ilçedeki sel riski bulunan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Kemal Deniz Bozkurt, sabahın erken saatlerinde sahaya çıkarak sel riski bulunan taşıyan bölgelerde inceleme yaptı. Bozkurt, "Bölgede ciddi bir hasar yok. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Olası bir olumsuzluğa karşı tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde olası bir su baskınına karşı Esenyurt Belediyesi'nin arama-kurtarma araçları (ESAK) ile zabıta ve fen işleri ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede önlem aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Bozkurt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title