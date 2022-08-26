Esenyurt'ta sel sonrasında yaralar sarılıyor

Esenyurt'ta dün yaşanan sağanak yağış sonrasında birçok işyeri ve evi su basarken, su tahliyesi ve temizlik çalışmaları bugünde devam ediyor.

Esenyurt'ta dün yaşanan sağanak yağış sonrasında birçok işyeri ve evi su basarken, su tahliyesi ve temizlik çalışmaları bugünde devam ediyor. Sel felaketine neden olan Haramidere'nin renginin ise siyaha döndü.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt sele teslim olmuştu. Haramidere'nin taşmasıyla Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve işyerleri sular altında kalmıştı. Selde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baskın yaşanan yerlerde maddi zarar oluşmuştu. Sel felaketi ile ilgili temizlik çalışmaları dün olduğu gibi bugünde devam ederken, taşkına neden olan Haramidere'nin rengi siyaha döndü. - İSTANBUL