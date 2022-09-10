Esenyurt'ta Şampiyonlar Programı düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ilçede ulusal ve uluslararası arenada başarı sağlayan sporcular için "Şampiyonlar Programı" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bizim umudumuz gençler" diyerek onlara başarılarının devamı için tavsiyelerde bulundu.

Spor alanında her türlü desteğini sürdüren Esenyurt Belediyesi, ilçede ulusal ve uluslararası arenada farklı branşlarda gurur yaşatan sporcular için, "Şampiyonlar Programı" düzenledi. Danamandıra Tabiat Parkı'nda organize edilen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, sporcular ve aileleri katıldı. İlçeyi Milli Takım düzeyinde temsil eden 106 sporcunun da bulunduğu etkinlikte Başkan Bozkurt, sporcularla tek tek tokalaşıp istek ve taleplerini dinleyerek Esenyurt'a daha fazla spor tesisi yapmak için birçok çalışma yürüttüklerini belirtti. Sporcuların yılın stresini halaylar eşliğinde aileleriyle birlikte attığı etkinlikte Başkan Bozkurt, sporculara hediyelerini takdim ederek, parkın içerisinde yer alan gölette hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu başarıları ulusala da taşıyacağız"

Gençlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok gururlandım. 'Umudun Şehri' derken bunu da düşünerek söylemiştik. Bizim umudumuz gençler. 106 arkadaşımızın her birini tek tek tebrik ediyorum. Benim de umudum onlar. Çok değerlisiniz. Bize çoğu zaman kendimizi değersiz hissettireceğimiz çok cümle kullanılıyor ama ben, herkesin kendi yaşamından elde edeceği başarılar olacağına inanıyorum. Herkesi futbolcu, voleybolcu yapmak doğru değil. Herkesin kendine özgün bir fiziksel yapısı, kafa yapısı, felsefesi, anlayışı, yeteneği vardır. Önemli olan bu yetenekleri ya da kendini en iyi şekilde ifade edebilecek yanını çıkarıp ortaya koymak ve hayatın içinde onu güçlendirmek. Bu sporda elde edilen sonuçlar herkesin bilmesi, anlaması gereken sonuçlar. Bütün zorluklara rağmen sizlerin azmi, çalışkanlığı, disiplini, ailelerinizin verdiği destek, bizim arkadaşların sizlere kattıklarıyla ne kadar güzel bir tablonun ortaya çıktığını görmek beni çok mutlu etti. Bundan sonra bu başarıları, bu etkinlikleri ulusala da taşıyacağız. Bunu yaptığımızda, ancak bu ortak akılla herkes böyle davrandığında, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmesi mümkün. Aksi takdirde birbirimizin farklılıklarıyla uğraşırsak sürekli birileri bizi sömürür. Ağabeyiniz olarak sizden bir ricam var: Lütfen birbirinizi ötekileştirmeyin. Buradan başlarsak o zaman liyakat öne çıkar" açıklamasında bulundu.

"Bütçemizin el verdiği oranda yeni tesisler yapacağız"

Gençlere başarıya dair tavsiyelerde bulunan Başkan Bozkurt, "Ben çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi de düşünüyorum. Biliyorsunuz ki elimizdeki birçok spor tesisi hukuksuz, haksız ve maksatlı bir şekilde sadece ve sadece başarısız olalım diye elimizden alındı ama biz yakınmayacağız, hakkımızı arıyoruz. Hukuk sistemi içinde elimizden geldiğince onu geri almaya çalışacağız. Bütçemizin el verdiği oranda yeni tesisler yapacağız. Kim ne yaparsa yapsın el ele tutuşacağız, hayatı güzelleştirmek için umutla geleceğe bakmak için daha güzelini hak ettiğimizi el ele haykırmak için çaba sarf edeceğiz. Yaşamınızda size bir tek şey önerebilirim; birilerinin sizi kötü hissettirmesine izin vermeyin. İnandığım yolda yürüyerek geldiğim için başardım. Hepiniz pırıl pırılsınız. Yapmanız gereken tek şey ahlaklı olmak, disiplinli olmak, çalışmak ve vazgeçmemek. Bundan sonraki süreçte de daha çok ne yapabilirim diye düşünme sorumluluğum arttı. 106 kişiyi nasıl 300 kişi yapabiliriz ya da nasıl hepsini dünya şampiyonu yapabiliriz. Bize düşen görev bu. Her daim mutlu ve huzurlu olun. Birbirinizi sevin, sayın ve değerli hissedin" ifadelerine yer verdi.

"Milli Takım'a girmeye hak kazandım"

Milli Takım'a girmeye hak kazanan 16 yaşındaki Yiğit Halil Yılmaz, "10 yıldır Kick Box sporuyla uğraşıyorum. Bu yıl Türkiye'de düzenlenen 3 büyük turnuvada şampiyonluk aldım. Milli Takım'a girmeye hak kazandım. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağım. Spora değer verilmesi bizim için çok önemli. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2022 yılı içerisinde Esenyurt'ta tek kadın futbol takımı olduklarını söyleyen Aleyna İnce, "Kadın futbol takımında oynuyorum. 3'üncü ligde şampiyon olduk. Bu sene Esenyurt'ta tek kadın futbol takımıyız. Onun için çok gurur duyuyorum. Etkinliğe davet edildiğim için de çok mutluyum. Eğlenceli ve güzel geçti" şeklinde konuştu.