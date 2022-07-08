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Esenyurt'ta okullar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta okullar yenileniyor

İlçe genelindeki okulların bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, eğitim ve öğretim alanlarının boyalarını yeniliyor.

İlçe genelindeki okulların bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, eğitim ve öğretim alanlarının boyalarını yeniliyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okulları yeniliyor. Yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ile eğitim ve öğretim alanları yeni hallerine kavuşturuluyor. Eğitim ve öğretim alanlarının iç cephe boyalarını yenileyen ekipler yirmi farklı okulda çalışmalarını sürdürerek öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim görmesini sağlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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