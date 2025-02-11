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Esenyurt'ta Kar Sevinci: Polisler ve Vatandaşlar Kar Topu Oynadı

Esenyurt'ta Kar Sevinci: Polisler ve Vatandaşlar Kar Topu Oynadı
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İstanbul Esenyurt'ta kar yağışı sonrası polisler ve vatandaşlar dışarı çıkarak kar topu oynadı. Çocuklar yokuş aşağı kayarken, karın tadını çıkaran insanlar havadan görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta polisler ile vatandaşlar kar topu oynadı. Çocuklar yokuş aşağı kayarken, vatandaşların kar sevinci havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Esenyurt'ta çocuklar ve vatandaşlar kendilerini dışarı atarak karın tadını çıkardı. Çocuklar yokuş aşağı kaydı. Güvenlik amaçlı meydanda bekleyen polis ile vatandaş da kar topu oynadı. Beyaza bürünen meydan, vatandaşların ve çocukların kar sevinci havadan görüntülendi.

Bir çocuk, "Karla oynuyoruz. Kardan adam yapamaya çalışıyoruz. Ellerim çok soğuk olsa da oynamasını seviyoruz"dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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