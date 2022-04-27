Esenyurt'ta Kadir Gecesi öncesi camiler temizlendi - Haberler

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Esenyurt'ta Kadir Gecesi öncesi camiler temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta Kadir Gecesi öncesi camiler temizlendi

Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yerine getirmesi için ilçedeki ibadethaneleri dip köşe temizledi. Esenyurt genelindeki cami ve mescitlerde vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri için cami avlusu, şadırvan, mihrap, kürsü, minber, halı, kapı, pencere ve ayakkabılık gibi alanlar temizlenerek hijyenik hale getirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi, Esenyurt, Yerel, Haberler

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