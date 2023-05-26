Esenyurt'ta Kadınların Ürettiği El Emeği Ürünler Sergilendi

Kadınların ürettiği el emeği ürünler, Esenyurt Belediyesi'nin kurduğu stantlarda sergilendi. Sergiye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ürünleri tek tek inceleyerek, kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Esenyurt Belediyesi'nin kültür ve sanat kurslarında eğitim alan kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler, açılan yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde verilen ahşap boyama, biçki-dikiş, çanta tasarım, takı tasarım, resim gibi çeşitli el sanatları kurslarında eğitim alan kadınlar, yıl boyunca öğrendikleri bilgilerle ürünler ortaya koydu. Açılan yıl sonu sergisinde ürünlerini sergileyen kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürme imkanı da buldu.

"HAYATI BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Sergilerin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Umarım yeteneklerinizin açığa çıkması için bir vesile olmuşuzdur. Güzel vakit geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Bütün zorluklarına rağmen hayatı birlikte güzelleştireceğiz. Öğretmenlerimizle beraber çalıştınız, didindiniz, yeni şeyler yaptınız. Ben emekleri için öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi.