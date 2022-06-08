Esenyurt'ta Kadın Kursiyerlerden Sene Sonu Karma Sergisi - Haberler

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki merkezlerde, farklı alanlarda eğitim alan kadın kursiyerler için "Sene Sonu Karma Sergisi" düzenlendi. Kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri beğeniyle inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu gibi çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınların ekonomisine katkıda bulunmak ve sanat alanında çalışmalarını desteklemek amacıyla hem kurslar düzenliyor hem de üretilen ürünleri sergiliyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sene Sonu Karma Sergisi" ile Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyer kadınların el emeği ürünleri sergilendi. Açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yaptığı karma sergide El Sanatları, Resim, Heykel, Halı Dokuma, Modelistlik gibi alanlarda eğitim gören çok sayıda kadının el emeği ürünü beğeniyle karşılandı. Bozkurt'un her ürünü özveriyle incelediği emek ve yetenek dolu sergi, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

"UMUYORUM Kİ BU BİR BAŞLANGIÇ OLUR, TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ADINI SÖYLETECEĞİNİZ ÜRÜNLER ÇIKAR"

Sergi açılışında emektar kadınlara olan desteklerini sürdüreceklerini belirten bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Bu çalışmanın da gösterdiği gibi koşullarımız ne olursa olsun bu koşulları olumluya çevirmek için birlikte olmamız lazım, emek vermemiz lazım, çalışmamız lazım. Bunu yaptığımızda hem aramızdaki ilişkilerin güçlendiğini görüyoruz hem de değerli insanlarımızın özel yeteneklerini bulup ürüne dönüştürmeyi sağlıyoruz. Bence bu her şeyden önemli. Yaşadığımız koşullar ne olursa olsun, eğer biz bu koşulları değiştirmek için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmiyorsak, bu koşulların devamını istiyoruz demektir. Ama eğer birlik beraberlik içinde el ele, içimizde olan yetenekleri çıkarmak için bir şeyler yapmak için artı değer yaratmak için birbirimizden faydalanmak için çalışırsak da yaşamın ne kadar güzel geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Umuyorum ki bu bir başlangıç olur, Türkiye'de ve dünyada adını söyleteceğiniz ürünler çıkar. Bizim görevimiz de bu tür çalışmalara destek vermek" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

ANKA / Yerel