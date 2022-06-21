Esenyurt'ta Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor

Esenyurt Belediyesi'nin düzenleyeceği "1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali" başlıyor. Özel dans gösterileri, 'Aydilge' ve 'Moğollar' konserinin de olacağı festival ile ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.

Esenyurt'ta ilk defa yapılacak olan 'Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali' başlıyor. 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 16 ülke katılacak. 4 gün boyunca dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçedeki festivalde barış, kardeşlik ve dostluk vurgulanacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Kortej yürüyüşü, 'Anadolu Ateşi' dans gösterisi, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri, 'Aydilge' ve 'Moğollar' konseri ile vatandaşlar festivalde unutulmaz anlar yaşayacak. Festival, 23 Haziran Perşembe günü yapılacak olan kortejin ardından açılış seremonisi sahne gösterileri başlayacak.

"Bu muhteşem festivalin bir parçası olun"

Festivalin Türkiye'de örnek gösterileceğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlara festivale katılım çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, "Bu muhteşem festivalin bir parçası olup bize eşlik edecek, ev sahibi olarak heyecanımıza ortak olacak siz değerli Esenyurt aileme şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimizin buradan çok güzel anılarla ayrılacağına eminim. Dünya kültürlerini, sevgi ve hoşgörüyle buluşturup, dostlukla pekiştireceğimiz festivalimize tüm komşularımı bekliyorum" dedi.

Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festivalin 4 günlük programı ise şöyle:

23 Haziran Perşembe

16.00 Buluşma Korteji (Üstü açık otobüs) Başlangıç noktası: Eski Belediye Bahçesi,

18.00 Yürüyüş Korteji Başlangıcı Başlangıç noktası: Esenkent Havana Parkı

19.30 Açılış Seremonisi ve Sahne Gösterileri

Katılımcı Tüm Ülkeler

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

21.30 "Anadolu Ateşi" Dans Gösterisi

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

24 Haziran Cuma

19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri

Makedonya, Karadağ, Kuzey Osetya, Gürcistan, Meksika, Bulgaristan ve İran

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

25 Haziran Cumartesi

19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri

Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün, Bosna Hersek, Yunanistan, Sırbistan, Kazakistan ve Türkiye

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

22.00 "Aydilge" Konseri

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

26 Haziran Pazar

20.00 Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Katılımcı Tüm Ülkeler Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri

20.30 Festivalde Yer Alan Rehberlerin Ödül Töreni

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

22.00 "Moğollar" Konseri

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel