Esenyurt'ta Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası - Haberler

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Esenyurt'ta Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın yedincisi gerçekleşti.

Esenyurt'ta Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın yedincisi gerçekleşti. Turnuvada minikler zeka gelişimlerine katkıda bulunan oyunlar oynayarak hem yarışıp hem eğlenirken miniklere madalyalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt takdim etti.

Esenyurt Belediyesi'nin çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 7. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası renkli anlara sahne oldu. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları kursuna katılan 8-12 yaş aralığındaki çok sayıda çocuk, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuva ile zeka gelişimlerini pekiştirdi. Açılışı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla gerçekleşen turnuvada Mangala, Koridor, Sumo gibi zeka ve strateji oyunları oynayan çocuklar kursa gittikleri kültür merkezleri ve bilgi evlerini temsilen takımlar halinde yarıştı. Yaşıtlarıyla yarışmanın yanı sıra Başkan Bozkurt'la da zeka oyunu oynayan Esenyurtlu çocuklar galibiyetlerinin tadını çıkardı. İlçedeki çok sayıda kültür merkezi ve bilgi evinden gelen çocukların yarıştığı turnuvada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başarılı öğrencilere madalya takdim etti. İlginin yoğun olduğu etkinliğin sonunda tüm çocuklara kitap hediye edildi

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