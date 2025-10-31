Esenyurt'ta Evlilik Tartışması Kanlı Bitti: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi.

30 Ekim'de İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi'nde akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından akrabalarına saldırdı. İki aileden onlarca kişinin karıştığı kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklarken, H.A.'yı da sopayla hastanelik etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Burak A. ve H.A. hastaneye kaldırıldı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G. de hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Burak A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan alınan Burak A.'nın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyüne getirildi. Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Burak A.'nın cenazesi, aile kabristanına defnedildi. - KASTAMONU