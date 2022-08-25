Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.-Vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Eş yalar su altında kaldı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt Yenikent Mahallesi civarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Evlerin ve iş yerinde duvarları su nedeniyle hasar görürken eşyalar da sular altında kaldı. Vatandaşlar ise "Yıllardır burasını su basıyor" diyerek isyan etti.

Mehmet Akbir, " 20 senedir Esenyurt'tya oturuyorum. Burası 713 Sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.