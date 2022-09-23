Esenyurt'ta büyük şampiyona öncesi ısınma turları gerçekleşti Yerel Haberler Esenyurt'ta 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan "Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması" öncesi ısınma turları gerçekleşti. Esenyurt'ta 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan "Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması" öncesi ısınma turları gerçekleşti. Esenyurt'ta 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan "Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması" öncesi ısınma turları gerçekleşti. Şampiyona öncesi Kaykay Parkı'na gelen gençler gün boyunca hem alanı keşfetti hem şampiyonaya hazırlandı. Avrupa Yakası'nın en büyük kaykay parkı olma özelliğine sahip Esenyurt Kaykay Parkı'nı şampiyona heyecanı sardı. 24 Eylül Cumartesi günü Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenleyeceği "Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3.Etap Yarışması" öncesinde gerçekleşen ısınma turlarıyla alanı keşfeden gençler, gün boyunca antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt Türkiye Eylül Yerel Haberler

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