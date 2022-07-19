Esenyurt'ta 'Brezilya usulü' doğum günü kutlaması - Haberler

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Esenyurt'ta 'Brezilya usulü' doğum günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta 'Brezilya usulü' doğum günü kutlaması

Esenyurt'ta aynı gün doğan iki arkadaş, doğum günlerinde karşılaştıkları sürpriz ile neye uğradıklarını şaşırdı.

Esenyurt'ta aynı gün doğan iki arkadaş, doğum günlerinde karşılaştıkları sürpriz ile neye uğradıklarını şaşırdı. Arkadaşları doğum günü olan gençlerin yüzüne pasta ile vurdu, yumurta attı, yangın tüpü sıktı. İlginç kutlama, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar, akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı gün doğan iki arkadaş, 'Brezilya usulü doğum günü' diye bilinen kutlama ile karşılaştı. En mutlu günlerinde dostlarının düzenlediği kutlamada yüzlerine pasta ile vurulan gençler, ardından kafalarında kırılan yumurtaları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Arkadaşlarının şakalarından kurtulamayan doğum günü mağdurlarının üzerlerine bu sefer de yangın söndürme tüpleri sıkıldı. İki arkadaş, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam ederken, yaşanan sıra dışı doğum günü partisi cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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