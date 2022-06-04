Esenyurt'ta aracını metrelerce ters yöne süren trafik magandası yakalandı - Haberler

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Esenyurt'ta aracını metrelerce ters yöne süren trafik magandası yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt'ta aracını metrelerce ters yöne süren trafik magandası yakalandı

Esenyurt'ta aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevredekileri tehlikeye atan trafik magandası polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevredekileri tehlikeye atan trafik magandası polis ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda aracını metrelerce ters yöne sürerek hem kendisini hem de çevresindeki tehlikeye atan trafik magandası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücüsü A.E.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 623 Lira idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi geçici olarak iptal edilirken "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" sebebiyle adli işlem yapıldı.

Öte yandan, o tehlikeli anlarda vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki göstermesi cep telefonu kamerasına yansımıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Yerel Haberler

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