"Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı" düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, vatandaş ve sanayicilerin problemlerini anlamak için "Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı" düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve belediye personellerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Başkan Kemal Deniz Bozkurt, "Sanayicinin ihtiyacı olan personeli, Esenyurt Belediyesi kendi bünyesinde yetiştirecek ve sanayicilere sunacak" dedi.

Esenyurt'ta vatandaş ve sanayicilerin problemlerini anlamak için "Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı" düzenlendi. Şehit Erol Olçak Kültür Merkezinde iki gün boyunca süren etkinlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve belediye personelleri Esenyurt sanayicileri ile vatandaşların sorunları hakkında tartıştı. Etkinliğin iki gününde de iftar programı düzenlenirken, çalıştayın ardından tartışılan konular hakkında oylama yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt çıkan sonuçların çok değerli olduğuna vurgu yaparken, 2023 bütçesini belirlemede çalıştayın etkili olacağını belirtti.

"Siyasetçilerin işi sorunları çözmek"

Çalıştay hakkında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt'un birçok sorunu var, Türkiye'nin birçok sorunu var. Siyasetçilerin de işi bu sorunları çözmek. En önemli sorunlardan biri olan iş insanları ile diyalog ve iş insanlarının katma değerli ürünler üretmesini sağlamak. Dolayısıyla iş insanları ile bir araya geldik. Onların bizden beklentilerini, bizim onlara biçtiğimiz görevleri konuştuk ve beraber ne yapabiliriz diye bir çalıştay yaptık. İki günlük bir çalıştaydı ve bugün de o çalıştayın sonuçlarını gördük. Ben çok faydalandım. 2023 bütçesini belirlerken bu çalıştaydan çıkan sonuçları dikkate alacağız. Bu konuda hazırlık yapacağız" dedi.

"Sanayicilerin ihtiyaç duyacağı personeli Esenyurt Belediyesi yetiştirecek"

Sözlerini sürdüren Başkan Bozkurt, "Sanayicilerin en önemli sorunlarından bir tanesi istihdam sorunuydu. Nitelikli eleman bulamama sorunuydu. Ara eleman yetiştirmekte maalesef son yıllarda yetersiz kalıyoruz. Biz bölgemizde bulunan işadamı dernekleri ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokole göre onların ihtiyacı olan personeli Esenyurt Belediyesi kendi bünyesinde yetiştirecek ve sanayicilere sunacak. Hem çalışanlar mutlu olacaklar, hem de sanayiciler mutlu olacak ve güzel bir sonuç çıkacak" diye konuştu.