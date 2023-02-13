Esenyurt, Deprem Şehidini Uğurladı

Hatay'da enkaz altında kalarak şehit olan Asteğmen Yunuscan Günay, Esenyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ailenin acısını paylaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde çok sayıda asker ve polis de hayatını kaybetti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Yunuscan Günay da görevden döndüğü gece asker arkadaşlarıyla yaşadığı evde depreme yakalandı. Enkaz altında kalarak şehit olan Günay'ın naaşı, beş gün sonra Esenyurt'taki baba ocağına getirildi.

Asteğmen Günay için bugün Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin ailesine destek olan Başkan Bozkurt, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Asteğmen Günay, kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Örnek Mezarlığı'na defnedildi.