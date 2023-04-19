Esenyurt Belediyesi'nden Bayram Öncesi Evde Temizlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi, bu Ramazan Bayramı'nda da ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Esenyurt Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı hizmet, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların imdadına yetişti. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yaptı.

Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.