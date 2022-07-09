Esenyurt Belediyesi Kaçak Kesime Geçit Vermedi

Yurttaşların Kurban Bayramı'nda ibadetlerini sağlıklı bir alanda yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, kaçak kesimlere karşı ilçe genelinde 'dronelu' denetim yaptı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte yurttaşların ibadetlerini güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kesim alanları dışında sağlıksız bir şekilde yapılan kaçak kesimlere karşı teyakkuz halindeydi. Drone ile denetim gerçekleştirerek tespit edilen adreslere giden ekipler, sağlıksız bölgelerde yapılan kurban kesimini engelledi. İlçe genelindeki çalışmalarına hassasiyetle devam eden Esenyurt Belediyesi, bayram boyunca uygunsuz alanlarla kurban kesilmesinin önüne geçecek.

ANKA / Yerel