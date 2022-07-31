Esenyurt Belediyesi, haşerelerle mücadele ediyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, ilçe genelinde park ve bahçeleri de düzenli olarak ilaçlıyor.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 43 mahallede belirli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele başlatan belediye ekipleri, oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbiri alıyor. Haftalık olarak durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapıyor. Ekipler, halkın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını süreklilik esasına göre düzenli olarak gerçekleştiriyor.