Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' hizmeti ile vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haberler

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Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' hizmeti ile vatandaşları yalnız bırakmıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' hizmeti ile vatandaşları yalnız bırakmıyor Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz 'Evde Sağlık' hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' hizmeti ile vatandaşları yalnız bırakmıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz 'Evde Sağlık' hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, 'Evde Sağlık' hizmetleri ile yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapılarak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yaz kış, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Esenyurt Belediyesi'nin 'Evde Sağlık' hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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