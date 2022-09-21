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Esenyurt'ta Kaykay Parkı 24 Eylül'de açılıyor

Yerel Haberler

Esenyurt'ta Kaykay Parkı 24 Eylül'de açılıyor

Esenyurt Belediyesi'nin Şehitler Parkı içerisindeki 2 bin 390 metrekarelik alana inşa ettiği kaykay parkının açılışı, 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Esenyurt Belediyesi'nin Şehitler Parkı içerisindeki 2 bin 390 metrekarelik alana inşa ettiği kaykay parkının açılışı, 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Gençleri aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan parkın açılışı sonrası, Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nın 3. etabı yapılacak.

Esenyurtlu gençlere aksiyon ve adrenalin dolu anlar yaşatarak, enerjilerini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürecek olan kaykay parkı, 24 Eylül Cumartesi, saat 10.00'da görkemli bir törenle açılacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un gerçekleştireceği açılışın ardından Türkiye Kaykay Federasyonu'nun, Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. etabı'na ev sahipliği yapacak olan parkta, 23 Eylül'de yarışmacıların ısınma turları olacak. 26 Eylül'de gerçekleşecek olan ödül töreninde ise şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Başkan Bozkurt verecek.

Üç alanı bir arada sunuyor

2 bin 390 metrekarelik alanıyla 'Avrupa Yakası'nın En Büyük Kaykay Parkı' olma özelliğine sahip olan parkın içerisinde 570 metrekare havuz, 540 metrekare SLS alanı ve 42 metrekare alıştırma alanı bulunuyor. Park, diğerlerinden farklı olarak kaykaycılara üç alanı (Havuz, SLS ve alıştırma alanını) bir arada sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Türkiye Eylül Yerel Haberler

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