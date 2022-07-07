Esenyurt Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan Riskli Yapıların Dönüşümüne de Ek Bütçeye de Ret

Esenyurt Belediye meclis toplantılarında, ilçede deprem riski taşıyan binaların yıkılıp yeniden yapılabilmesinin önünü açan uygulama imar planı tadilat notu ve ek bütçe talebi, AK Parti ve MHP'li üyelerinin oylarıyla reddedildi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise tepkisini "Üç yıldır tahrip ettiğiniz kenti düzeltmek için uğraşıyoruz. Bozduğunuz imar planlarını düzeltmeye çalışıyoruz" diyerek dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi'nin Temmuz ayı birinci ve ikinci meclis toplantıları yapıldı. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, komisyonda bekleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu tadilatına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP grubu tarafından reddedildi. Başkanlık Teklifi olarak meclis gündemine gelen teklif, ilçedeki deprem riski taşıyan binaların kentsel dönüşüme girmelerinin önünü açmayı hedefliyordu. AK Parti ve MHP gruplarının teklife 'Hayır' oyu vereceklerini açıklamaları üzerine söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, imar planlarının önceki dönemde yapılan yanlışlıklardan dolayı iptal edildiğini hatırlattı. Başkan Bozkurt, "Üç yıldır tahrip ettiğiniz kenti düzeltmek için uğraşıyoruz. Bozduğunuz imar planlarını düzeltmeye çalışıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"İŞ YAPMAYALIM DİYE ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ"

Başkan Bozkurt, "Esenyurt geçmiş yıllarda imar rantına mahkum edilmiş bir kent. İmar planları delik deşik edildi. Esenyurt Belediyesi adına açılmış 14 bin dava var. Bunların önemli bir bölümü kamulaştırılmamış el atmalarla ilgili. Başkalarının arazilerine hiçbir gerekçe göstermeden el atılmış, imar planı değiştirilmiş, mülkiyet haklarına tecavüz edilmiştir. İmarla ilgili birçok yanlışlıktan dolayı Esenyurt'un adı maalesef imar rantına boğulmuş bir kent olarak tescil edilmiştir. Geldiğimiz günden beri iş yapmayalım diye elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

"BU KENTİ BATIRDINIZ"

Başkan Bozkurt, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu belediyeyi kurumsal olarak batırdınız. Bizim yaptığımız tek iş, şu an bu kenti toparlamaya çalışmak. Hala bu kentte yoğunlaşmayı artırmaya çalışıyorsunuz. Ben de belediye başkanı olarak burada olduğum sürece yoğunlaşmanın her zaman önüne geçeceğim. Bunun önünde kim olursa olsun, asla ve asla bir adım geri gitmeyeceğim. Burayı tahrip etmeyin artık, yeter! Yeter! Düşün milletin yakasından. Esenyurt'un birilerine peşkeş çekilmemesi için birilerinin imar rantına mahkum edilmemesi için ben Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olarak görev süremin sonuna kadar karşı duracağım, bütün engellemelere karşı duracağım. İster bağırın, ister çağırın, ister hukuk soruşturması açın. Buranın imar rantına dönüştürülmemesi için yapmam gerekenlerin tamamını yapacağım. Ne yaparsanız yapın benim bu tavrım değişmeyecek."

"KAMU ZARARININ OLUŞMASINA TAM DA SİZ SEBEP OLACAKSINIZ"

İlçe meclisinde AKP ve MHP'li meclis üyelerinin 'Hayır' dediği bir diğer dikkat çekici madde ise 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek talebi oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 78,62 enflasyon oranları ve artan giderler gerekçe gösterilerek istenen ek bütçe de AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi.

Ek bütçenin onaylanmadığı durumda kamu zararının oluşacağının ve hizmetlerin aksayacağının altını çizerek bir sunum yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ek bütçeye onay verilmezse konunun mahkemeye taşınacağını söyledi.

İnşaat ve hizmet giderlerinin yüzde yüzün üzerinde arttığını hatırlatan Başkan Bozkurt, "Arkadaşlar gerçekten bunu görmemek, buna karşı gelmek anlaşılır gibi değil. Biz ihaleye neye göre çıkacağız. Mesela kampüs liseyi neye göre yapacağım? Bunun bütçesi olmazsa ben ihaleye çıkamam. 150 milyon lira olan projenin maliyeti şu an 600 milyon lira. Para olmadan hizmet olur mu? En büyük zarar kamu zararıdır, hizmetlerin aksamasıdır. Dolayısıyla eğer bu bütçe onaylanmazsa biz kamu hizmetini yeterince yerine getiremeyeceğimiz için bir kamu zararının oluşmasına tam da siz sebep olacaksınız " diye konuştu.

ANKA / Yerel