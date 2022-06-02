Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki yollarda bakım-onarım çalışması yapıldı. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki yollarda bakım-onarım çalışması yapıldı. Kilitli taş ile döşeli olan sokaklarda meydana gelen deformeleri yaptığı çalışmalarla ortadan kaldıran ekipler, yoldaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren TOKİ sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.