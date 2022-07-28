Esenler'de yaz akşamları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'de yaz akşamları başladı

Esenler'de yaz akşamları başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.

 - Güncelleme:

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.

Kültür ve sanatın başkenti Esenler, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsimini de birbirinden güzel etkinliklerle taçlandıracak. Konserler, açık hava tiyatro festivali ve yazlık sinema ile Esenler'in dört bir yanı müzik ve eğlenceye doyacak. Esenler sakinlerine açık havada sinema keyfi yaşatacak yazlık sinema 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, Açık Hava Tiyatro Festivali ise Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek.

Minikler de unutulmadı

Esenler Yaz Akşamları, Albayrak Spor Kompleksi'nde gerçekleşen İlker Yakın konseriyle start verdi. 7'den 70'e herkesin katıldığı konserde Yakın, en sevilen parçaları seslendirdi. Konserde minikler de unutulmadı. Çocuklara özel ikramların yapıldığı konser dizisi, Esenler'in farklı sokaklarında devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenler Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title