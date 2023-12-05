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Esenler Belediyesi Türk Kahvesi Günü'nü kutladı

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlara Türk kahvesi ikram edildi. Vatandaşlar, Türk kahvelerini yudumlayarak sohbet etti.

Esenler Belediyesi tarafından 5 Aralık Türk Kahvesi Günü kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlara Türk kahvesi ikram edildi.

Esenler Belediyesi 5 Aralık Türk Kahvesi Günü'nü özel bir programla kutladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Türk Kahvesi standı kuruldu. Kurulan stant ile birlikte alana gelen vatandaşlara Türk Kahvesi ikramında bulunuldu. Masalara oturan vatandaşlar, Türk kahvelerini yudumlayarak sohbet etti. Bu program ile birlikte Esenler Belediyesi vatandaşları ile olan gönül bağını 40 yıl daha uzattı.

Ayten Karabaşoğlu, "Çok güzel bir etkinlik aslında. Aralarda olabilecek bir şey. Kahvemiz de çok güzel. Türk kahvesi zaten sevilmez mi? Günde iki defa biz Türk kahvesi içeriz. Ocakta tabi ki daha güzel ama, şimdi makinalar çıktı maalesef. Biz de kolay yolu seçtiğimiz için makinalarla yapıyoruz" dedi.

Gönül Çam ise kahveyi çok sevdiğini belirterek, "Benim her gün bir kahvem var. Günde bir tane içiyorum. Bu organizasyona da her sene katılıyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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