İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti

Bugün Göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, görevinin ilk gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e makamında ziyaret eden Esen, ardından yöneticiler ile birlikte Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerini ziyaret Esen, dua etti. Esen ayrıca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucunda gazi olan ve 5 yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi gördükten sonra 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın Milli Eğitim personeli olan babası ve şehit annesine başsağlığı diledi

"Var gücümüzle çalışacağız"

Göreve başlama mesajı da yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; "Her alanda başarılı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ülkemizin kalkınmasında önemli yer tutan, bu şehre en çok yakışan sıfatın Hayırseverler Şehri olduğu Kayseri'mizde eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Büyük bir öğrenci potansiyeline sahip bu güzel ailenin içinde olmak biz eğitimciler için en önemli zenginliktir. Eğitimdeki en kıymetli unsur olan öğretmenlerimizle birlikte, onlardan aldığımız güçle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız. İş ve gönül birliği içerisinde ilimizi her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma amacında olup, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum.Bugüne kadar görev yapmış, şehrimizin eğitimine katkıda bulunmuş herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de bu bayrağı daha ileriye götürüp bizden sonrakilere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ