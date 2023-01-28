Eşek, kuzuyu emzirdi Yerel Haberler Hatay'da bir eşeğin, kuzuyu emzirmesi dikkat çekti. Hatay'da bir eşeğin, kuzuyu emzirmesi dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bestami Korkut'un ağılında yavrusu olan eşek, bir de kuzuyu emzirdi. O anları hayvanların sahibi cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre süt içen kuzu, eşeğin yavrusunun gelmesinin ardından süt içmeyi bırakıp ayrıldı. Hayvanların sahibi son günlerde eşeğin kuzuyu sahiplenerek zaman zaman süt içmesine izin verdiğini aktardı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kırıkhan Korkut Hatay Yerel Haberler

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