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Esed Rejiminin Düşmesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Esed Rejiminin Düşmesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı
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Samsun'da Suriyelilerin geri dönüşü nedeniyle dükkanlar boşalmış, sokaklar sakinleşmiştir. Göç İdaresi'nin raporuna göre, geçici koruma altında olan Suriyeli sayısı 8 bin 291'e gerilemiştir.

Esed rejiminin yıkılmasıyla Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Samsun'da Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu caddelerde dükkanlar boşaldı, sakinlik dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın 5 Aralık'ta yayımladığı son rapora göre Samsun'daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 8 bin 291. Suriye'deki Esed rejiminin düşmesinin ardından sığınmacıların geri dönüşü hızlandı. Samsun'da yabancıların yoğunlukta olduğu cadde ve sokaklarda da bu durum hissedildi.

İlkadım ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün bulunduğu 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi, bundan birkaç ay önce yabancı esnaf ve yabancı kalabalığı ile dikkat çekiyordu. Söz konusu caddede yabancılar tarafından işletilen dükkanların birçoğunun kapandığı, bazılarına "satılık" yazdığı gözlemlendi.

"Sokak bomboş kaldı"

Yabancıların çoğunlukta bulunduğu Saadet Caddesi'nde berberlik yapan Yaşar Akkaya, "Dükkanımın bulunduğu yerde Göç İdaresi Müdürlüğü de olduğu için yabancılar açısından çok yoğun bir bölgeydi. Suriyelilerin birikme, toplanma alanı olarak da dikkat çekiyordu. Esnafın büyük çoğunluğu da Suriyeli ve yabancı uyruklulardan oluşuyordu. Yabancı esnaf gitti. Suriye vatandaşları ülkelerine dönüyor. O yüzden bayağı bir azalma söz konusu. Sokak bomboş kaldı" dedi.

"İşler geçen seneye oranla yüzde 90 azaldı"

Sığınmacıların Samsun'da azalması ile orantılı olarak işlerinin de yüzde 90 oranında azaldığına değinen tercüman bürosu çalışanı Metin Atasoy ise "Yabancıların azalmasında hükümet politikasının etkisi var. İkamet ve oturum izinleri almak zorlaştırıldı. Samsun zaten Iraklıların çok olduğu bir yerdi. Onların da çoğu geri döndü. Yabancılara ait dükkanlar büyük ölçüde kapandı. Bizim işlerimizde de azalma oldu. Yabancılar bizlere tercüme, resmi işlemler, noter, araç, gayrimenkul alım-satım gibi işlemler için geliyordu. Şu anda işlerimiz geçen seneye oranla yüzde 90 oranında düştü" diye konuştu.

Samsun'da bakanlığın son resmi verilerine göre 8 bin 544 ikamet izinli, 8 bin 291 geçici koruma kapsamındaki sığınmacı olmak üzere toplam 16 bin 835 yabancının bulunduğu, Suriye'deki rejimin çökmesi ve geri dönüşlerin başlaması ile de bu sayının giderek azaldığı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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