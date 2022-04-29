ESBİM bir yaşama daha dokundu

Yaşından dolayı iş bulamayan kadın, Başkan Bozkurt'un yardımıyla işe yerleştirildi

İSTANBUL İş arayanları ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), vatandaşları işe yerleştirmeye devam ediyor. Firmalardaki yaş kriteri sebebiyle iş bulamadığını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan yardım isteyen Selma Karasansar, ESBİM tarafından işe yerleştirildi.

Esenyurt'ta binlerce kişiyi iş sahibi yapan ESBİM, yaşamlara dokunmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen ESBİM mülakatında, yaş kriteri sebebiyle iş bulamadığını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan yardım isteyen 43 yaşındaki Selma Karasansar, Başkan Bozkurt'un talimatıyla ESBİM tarafından işe yerleştirildi. Bir buçuk aydır çalışan Selma Karasansar, işe yerleştirilmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

"İstediğim yerdeyim, çok mutluyum"

İş bulamadığı sıralarda kendine olan güvenini yitirdiğini söyleyen Selma Karasansar, çalışıyor olmanın mutluluğunu dile getirerek, "Daha önce bir işsizlik sürecim oldu. Bu dönemde büyük firmalara başvurdum ama yaşımdan dolayı işe almadılar. Mülakata bile katılamadım. Bayağı psikolojik sorunlar yaşadım, 'Acaba yaşlandım mı?' diye kendi kendime düşündüm, hatta 'İşe yaramaz mıyım?' diye düşündüm. Ondan sonra ESBİM'e müracaat ettim. ESBİM'in Dünya Kadınlar Günü mülakatında Belediye Başkanımıza derdimi anlattım. Başkanımız da bana yardımcı oldu. Böylelikle Gizem Hanım ile tanışarak buraya geldim, burada da çok mutluyum. Kadınların yapamayacağı işleri de yapabilirim diyerek buraya geldim. Öncelikle kendime güveniyordum, başarabileceğime inanıyordum. Başardığımı düşünüyorum. Tornavida kullanmayı bilmiyordum, matkap kullanmayı bilmiyordum, şu an hepsini çözdüm ve gerçekten çok mutluyum. Yapabildiğimi gördüğüm için kendime güvenim geldi. Daha da başarılı olabileceğime inanıyorum. Öğrenmek istediğim çok şey var, öğreniyorum da. Buraya iyi ki gelmişim. Bir ürünü başından sonuna kadar tek başıma yaptım ve çok mutlu oldum. Başkanımıza ve Gizem Hanıma çok teşekkür ederim. Tam istediğim yerdeyim, çok mutluyum" dedi.

ESBİM'in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği mülakat sonucunda aynı firmada işe başlayan Merve Nur Belen ise "Üç aydır iş arıyordum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ESBİM'in mülakatına katıldım ve işe alındım. Bir buçuk aydır çalışıyorum, işimden memnunum. ESBİM'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"ESBİM bize birçok imkan sağlıyor"

İstihdam alanının genişlemesi için ESBİM'le ortak çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen firma yetkilisi Gizem Kara, "Ortak amacımız istihdam. Bunu ESBİM'le beraber çok ciddi bir koordinasyonla gerçekleştiriyoruz. ESBİM bize birçok imkan sağlıyor, insanların bize ulaşabileceği bütün mecraları tedarik edebiliyor. Birçok kişiye ulaşabilmemiz için de çok faydalı oluyor. ESBİM'den son üç yılda ortalama yüzde altmış, yetmiş gibi bir istihdam oranı sağladık. Özellikle pandemi döneminde sıkıntılar yaşanırken ESBİM hala aktif bir şekilde bize destek vermeye devam ediyordu. Teşekkür ediyoruz, bizler çok mutluyuz, nice yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Sizler ya da bizler fark etmiyor, uzanabildiğimiz herkes ve her yer bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel