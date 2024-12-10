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Esad Rejiminin Yıkılması ile Suriyeliler Memleketlerine Dönmeye Başladı

Esad Rejiminin Yıkılması ile Suriyeliler Memleketlerine Dönmeye Başladı
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8 yıl önce Suriye'deki iç savaşta mermer fabrikası el konulan Enver Şerif, Esad rejiminin yıkılmasıyla Hatay'dan memleketine dönüş yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'de yaşadığı destek için teşekkür eden Şerif, yeni bir hayata başlamak için umut dolu.

Suriye'den 8 yıl önce askerler tarafından el konulan mermer fabrikasından olan 47 yaşındaki Enver Şerif, Esad rejiminin yıkılmasıyla Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketine gitme heyecanını yaşadı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

Rejimin askerleri mermer fabrikasına el koydu, canını zor kurtarıp Türkiye'ye sığındı

Esad rejiminin askerleri, Suriye'nin Idlip kentinde yaşayan Enver Şerif'in (47) mermer fabrikasına 8 yıl önce el koydu. Tüm mal varlığı elinden giden Şerif, 8 yıl önce Türkiye'ye sığınarak canını zor kurtardı. Muhaliflerin Esad rejiminin yıkmasının ardından Şerif, mutluluk içerisinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketinin yolunu tuttu.

"Esad gitti çok güzel oldu, Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi, "8 yıl önce Idlip'ten geldim. Türkiye'de toptancılık yapıyordum. Suriye'de fabrikam vardı. Hırsız Esad'ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum her şey için. Hastanede, okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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