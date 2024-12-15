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Esad Rejiminin Sonunda Suriyeliler Dönüş Yolunda

Esad Rejiminin Sonunda Suriyeliler Dönüş Yolunda
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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, birçok Suriyeli ülkelerine geri dönmek için hazırlıklara başladı. Türkiye'de araç sahibi olan Suriyeliler, oto pazarlarında araçlarını satıp ülkelerine dönmeyi planlıyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Bazı Suriyeliler, kentin farklı noktalarında kurulan oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte binlerce Suriyeli dönüş yoluna koyuldu. Rejimin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen sığınmacılar, rejimin düşmesiyle birlikte dönüş yoluna geçti. Türkiye'de araç sahibi olan Suriye uyruklu vatandaşlar, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu. Araçlarını satılığa çıkaran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirtti.

Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuşurken, diğerleri ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" diye konuştu.

Öte yandan, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında verdiği dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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