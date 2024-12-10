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Esad Rejiminin Hapishanelerinden 21 Yıl Sonra Kaçan Türk Vatandaşı Türkiye'ye Döndü

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Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Mehmet Ertürk, rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Kahraman Türk, Gaziantep'te ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye döndü. Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim"

Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ertürk, "Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm. Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Önce kadınların sesi geldi. Biz de bizi öldüreceklerini zannettik. Sonra muhalifler geldi ve bize çıkın dediler. Biz de sorduk. Onlar da Esad'ın kaçtığını söyledi. Daha sonra sevinç gösterileri başladı. Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim" dedi. - GAZİANTEP

Esad Rejiminin Hapishanelerinden 21 Yıl Sonra Kaçan Türk Vatandaşı Türkiye'ye Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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