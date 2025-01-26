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Esad Rejiminin Ardından Suriye'de Tarımda Yeniden Canlanma

Esad Rejiminin Ardından Suriye'de Tarımda Yeniden Canlanma
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle çiftçiler, kaybettikleri tarım faaliyetlerine yeniden başladı. Zabadani ilçesinde çiftçiler, rejim askerleri tarafından kesilen meyve ağaçlarının yerine yeni fidanlar dikelimerek üretimi yeniden canlandırıyorlar.

Suriye'de Esad zulmü altında tarım yapamayan çiftçiler, rejimin devrilmesinin ardından yeniden ürün yetiştirmeye başlarken, rejim askerlerinin ısınmak için kestiği meyve ağaçlarının yerine yeni fidanlar dikti.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında halkına zulmeden Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle ülke genelindeki normalleşme süreci devam ederken, tarıma elverişli topraklarda da yeniden üretim başladı. Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Zabadani ilçesinde yaşayan çiftçiler, topraklarında yeniden ürün yetiştirmeye başlarken, rejim askerlerinin ısınmak için kestiği meyve ağaçlarının yerine de yeni fidanlar dikti.

"Esad, hayatımızı, gençliğimizi, işimizi elimizden aldı"

Suriyeli çiftçi Abdulkerim Hüseyin İjdid, "Esad rejimi burada hiçbir şeyimizi bırakmadı. Her şeyimizi aldı, ağaçları dahi kesti. Şimdi ise yeniden dikiyoruz. Buradaki ağaçları ısınmak için kullandılar. Elma, şeftali, kayısı, erik ağaçlarımız vardı. Şimdi de şeftali fidanları dikiyorum. Bir aydır burada çalışıyoruz ve ağaçlarımızı yeniden dikiyoruz. Esad gittikten sonra yeni bir hayata başladık. Esad, hayatımızı, gençliğimizi, işimizi elimizden aldı. Biz tekrardan yeni bir hayata başlayarak doğacağız. Evleri ve ağaçları da geçtik bir genci alıp 8-10 yıl asker yapıyor ve o gencin hayatını bitiriyordu" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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